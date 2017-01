Ранее стало известно, что Сенат утвердил кандидатуру Джеймса Меттиса на посту министра обороны США. Мэттис — первый кадровый военнослужащий во главе Пентагона более чем за полвека. В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, однако с согласия Конгресса может быть сделано исключение.

С кем же Трампу предстоит принимать важнейшие для Америки и всего мира решения? Какой будет команда Трампа?

Вице-президент Майк Пенс

57-летний губернатор Индианы Майк Пенс провел 6 сроков в палате представителей, а до этого работал радиокомментатором.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон

Несмотря на отсутствие у Тиллерсона дипломатического опыта, в заявлении команды Трампа отмечается его "упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики". Трамп явно благоволит 64-летнему нефтяному магнату.

Министр финансов Стивен Мнучин

Мнучин 17 дет проработал в инвестиционном банке Goldman Sachs, после чего на заработанные деньги стал заниматься продюсированием фильмов.

Одним из его несомненных успехов является франшиза "Люди Икс".

Министр обороны Джеймс Мэттис

Генерал Мэттис известен морским пехотинцам США под прозвищем "бешеный пес". За время службы его также называли "боевым монахом", поскольку он так и не женился и у него нет детей.

Министр внутренней безопасности Джон Келли

С 2012 года генерал Келли возглавлял Южное командование США, а в январе 2016 года ушел в отставку, завершив 45-летнюю военную службу.

Министр транспорта Элейн Чао

Ее пост может оказаться важным в кабинете Трампа, поскольку он пообещал избирателям выделить дополнительные средства и перестроить национальные дороги, мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры.

Чао 63 года, она родилась на Тайване и стала первой азиаткой в министерском кабинете, когда в 2001-09 гг. возглавляла Управление по труду в администрации президента Буша.

Генеральный прокурор Джефф Сешнс

Сешнс — ближайший сподвижник Трампа на протяжении всей президентской кампании. Он является сенатором от Алабамы, ему 69 лет, и он поддерживал вторжение США в Ирак в 2003 году — кампанию, которую Трамп недавно назвал "ужасной и глупой".

На протяжении всей его карьеры Сешнса преследуют обвинения в расизме: еще в 1986 году он проиграл в битве за место федерального судьи из-за того, что его бывшие коллеги сказали, что он "использовал в разговоре слово на букву "н" и как-то пошутил по поводу Ку-клукс-клана, сказав, что "считал, что с ними все "окей", пока не узнал, что они курят марихуану".

Сешнс является членом трех сенатских комиссий — по делам вооруженных сил, по бюджету и в Судебном комитете.

Директор ЦРУ Майк Помпео

52-летний конгрессмен Майк Помпео получил предложение стать главой ЦРУ даже несмотря на то, что во время праймериз поддержал тогдашнего соперника Трампа — сенатора от Флориды Марко Рубио.

Он является ярым критиком заключенной администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном и был против закрытия тюрьмы Гуантанамо, посетив ее в 2013 году. Тогда он вслух заметил, что некоторые заключенные, объявившие в знак протеста голодовку, "как будто бы даже прибавили в весе".

Советник по национальной безопасности Майкл Флинн

Отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн был основным советником Трампа в вопросах национальной безопасности во время президентской кампании и принял предложение сохранить за собой эту должность в президентском кабинете.

Обозреватели полагают, что именно благодаря усилиям 57-летнего генерала Трампу удалось достучаться до военных ветеранов, несмотря на то, что сам он в армии не служил.

Флинн был директором Разведывательного управления министерства обороны в 2012-14 гг, и, по его словам, был выдавлен оттуда за свои взгляды относительно радикального ислама.

В феврале 2016 года он написал в "Твиттере: "Страх мусульман РАЦИОНАЛЕН". Он также опубликовал книгу "Поле битвы: Как мы можем выиграть глобальную войну против радикального ислама и его союзников" ("The Field of Fight: How We Can Win the Global War Against Radical Islam and Its Allies").

Генерал Флинн заявил, что США должны теснее сотрудничать с Россией в Сирии, чтобы совместно бороться с ИГ. Он также подвергся критике за свое частое появление на российском канале RT.

Глава администрации президента Райнс Прибус

Будучи председателем Республиканского национального комитета, 44-летний Прибус служил мостиком между партийным выдвиженцем Трампом и партийной верхушкой, которая была несколько смущена своим собственным кандидатом. Однако он никогда не занимал никакой выборной должности и фактически не имеет серьезного политического опыта.

Никки Хейли — посол США в ООН

Дочь иммигрантов из Индии Хейли стала первой женщиной-губернатором Южной Каролины и первой представительницей национального меньшинства на этом посту, а также в свои 44 года — самым молодым губернатором в США. Ее называют восходящей звездой Республиканской партии.

Во время республиканских праймериз она первоначально поддержала сенатора Марко Рубио, затем сенатора Техаса Теда Круза, и лишь после этого — Дональда Трампа.

Объявляя о ее назначении в качестве первой женщины, избранной в его кабинет, Трамп назвал ее "признанным дипломатом" и "прекрасным лидером, которая представит нас на мировой сцене".

Рик Перри — министр энергетики

Бывший губернатор Техаса возглавит министерство, которое он во время своей неудачной президентской кампании 2012 года предложил расформировать.

Во время своей второй, и также неудачной, попытки включиться в президентскую гонку в 2015 году Перри называл Трампа "ярмарочным шутом" и "раковой опухолью консерватизма".

Будучи губернатором Техаса, Перри призывал облегчить регулирование нефтяной индустрии и называл исследования в области климатических изменений "ненадежными". Недавно 66-летний Перри принял участие в телешоу "Танцы со звездами" ("Dancing with the Stars").

Бетси Девос — министр образования

Миллиардерша и донор Республиканской партии Бетси Девос была бывшим председателем отделения партии в Мичигане, которая в свое время назвала Трампа "вторженцем", который не представляет лицо Республиканской партии.

Девос — давний адвокат муниципальных школ, которые получают средства из бюджета и управляются совместно учительским и родительским комитетами или же общественными группами независмо от общеобразовательной школьной программы.

Энди Паздер — министр труда

Паздер возглавляет сеть ресторанов быстрого питания CKE Restaurants Holdings, которая является компанией-учредителем сетей Carl's Jr, Hardee's и других.

По поводу фривольных рекламных растяжек своих ресторанов Паздер как-то сказал: "Мне нравится наша реклама. Мне нравятся красивые женщины, которые едят бургеры в бикини. Мне кажется, это очень по-американски".

В 2010 году он издал книжку "Создание рабочих мест: Как это происходит на самом деле и почему правительство этого не понимает" ("Job Creation: How It Really Works and Why Government Doesn't Understand It").

Демократы и лидеры профсоюзов говорят, что Паздер является врагом низкооплачиваемых работников. Он выступал против поднятия минимальной почасовой оплаты до 15 долларов и того, чтобы власти "нянькались" с народом и вводили, например, налоги на газированные напитки.

Министр внутренних дел Райан Зинке

Бывший офицер сил спецназа морского флота США 55-летний республиканский когрессмен до недавнего времени представлял штат Монтана, где он вырос возле Национального парка Глейшер в Скалистых горах, на границе с Канадой.

Он разошелся с партийной линией по вопросу приватизации или передачи общественных земель властям штатов, поскольку полагает, что эти земли должны оставаться в федеральном ведении.

Скотт Пруитт — Федеральное агентство по защите окружающей среды

Генеральный прокурор Оклахомы Пруитт является известным скептиком глобального потепления. Его назначение произошло как раз в тот момент, когда он возглавил усилия 28 штатов по приостановке инициативы Барака Обамы "Чистая энергия", по сокращению эмиссии от работающих на угле станций — тот самый план, который его агентство должно внедрять.

ПОМОЩНИКИ

Стивен Баннон — главный политтехнолог

62-летний Баннон станет главным советником президента, хотя он и будет работать "на равных" с Райнсом Прибусом, образуя тем самым в Западном крыле Белого дома некую двухголовую политинформационную структуру.

В адрес бывшего банкира Goldman Sachs Баннона раздается критика в том, что он придерживается радикальных взглядов. Под его руководством Breaitbart News, созданный с целью бросить вызов задающим тон либеральным СМИ, превратился в ведущий рупор маргинального крыла Республиканской партии.

Стивен Миллер — старший советник по политическим вопросам

30-летний Миллер известен тем, что разогревал толпу перед появлением Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Он также являлся основным спичрайтером своего босса. Журнал Politico назвал его "закулисным архитектором успешных усилий похоронить комплексную реформу иммиграционной системы в 2014 году".

Келлиэнн Конвей — советник президента

Мать четверых детей в августе 2016 года доросла до роли менеджера предвыборного штаба Трампа и стала первой женщиной, проведшей успешную президентскую кампанию. Ее называли "нашептывательницей" Трампа.

Хоуп Хикс — старшая советница?

Хоуп Хикс была пресс-секретарем Дональда Трампа и занималась тем, что отвечала на запросы прессы во время кампании. Хикс в прошлом работала в модельном бизнесе и была публицистом модного бренда Иванки Трамп.

Дан Скавино — директор по соцсетям в Белом доме?

Скавино и Хикс неизменно пребывали рядом с Трампом на протяжении всей президентской кампании, претерпевшей несколько серьезных переназначений. Скавино отвечал за деятельность Трампа в соцсетях. Он познакомился со своим будущим боссом, когда еще подростком носил клюшки в одном из гольф-клубов Трампа.

Джейсон Миллер — директор по связям с общественностью Белого дома?

Миллер был старшим советником сенатора Теда Круза во время президентской кампании до того, как перешел в стан Трампа на подмогу Хоуп Хикс, которая в основном одна занималась вопросами прессы. Сейчас он является директором по связям с общественностью временной президентской команды.