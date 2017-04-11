Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву может дать возможность добиться прогресса по Сирии, указано в тексте. Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Иране, и усиление давления на КНДР.

Трамп также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. И Меркель, и Мэй выразили поддержку действиям Вашингтона в Сирии и отметили важность привлечения Асада к ответственности, сказано в сообщении Белого дома.

Белый дом заявляет о возможности новых ударов по Сирии

США не исключают, что могут снова принять меры военного характера в Сирии. Говоря о пострадавших от отравления газом и от кассетных бомб людях, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил: "Если мы снова увидим подобные действия, то не исключаем возможность дальнейших шагов".

В результате предполагаемой газовой атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб 4 апреля погибли более 80 человек, от отравления пострадали около 550 человек. В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. Трамп тогда заявил, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили 4 апреля газовую атаку.