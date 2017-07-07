Встреча между президентами США и России на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге принесла первые результаты: Трамп и Путин договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в пятницу, 7 июля, впервые провели личную встречу. Она состоялась на полях саммита стран "большой двадцатки" в Гамбурге и продолжалась около двух с половиной часов вместо запланированных 30 минут.

В ее ходе Трамп и Путин договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля. Участниками договоренности являются также Израиль и Иордания — государства, имеющие общую границу с Сирией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил эту информацию, отметив, что обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в этом регионе Сирии будет российская военная полиция.

"Буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании, и они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии — районы Деръа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 часов пополудни по дамасскому времени с 9 июля", — сообщил Лавров в Гамбурге.

Обязательства по обеспечению режима прекращения огня

Российский министр добавил, что США и Россия "взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня соответственно всеми группировками, которые там находятся, обеспечивать также гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозиционерами, которые в этом регионе находятся, и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал договоренность Трампа и Путина по Сирии "первым успехом". Он отметил, что встреча президентов была очень конструктивной. По словам Тиллерсона, "два лидера очень быстро установили контакт и взаимопонимание" (positive chemistry).

Вмешательство в выборы

В то же время глава Госдепартамента США отметил, что Трамп и Путин "очень резко и продолжительно" обменивались репликами касательно обвинений в том, что Кремль вмешивался в кампанию по выборам президента США. По словам Тиллерсона, Трамп неоднократно задавал Путину жесткие вопросы по этому поводу. Российский президент, однако, отрицал вмешательство Москвы в эти выборы. Россия также запросила у США доказательства выдвигаемых обвинений. Сергей Лавров заявил, что Трамп принял слова Путина по поводу предполагаемого вмешательства в американские выборы.

Рекс Тиллерсон сказал, что Трамп и Путин не договорились о проведении новой встречи, однако решили создать рабочую группу для разработки рамочного соглашения о невмешательстве в сфере киберпространства.

Ранее в пятницу Трамп и Путин встретились на полях саммита, обменявшись широкими улыбками и теплыми рукопожатиями. Трамп протянул руку Путину, когда официальные лица собирались за столом, затем взял его под локоть, при этом оба лидера улыбались. Кроме того, Трамп панибратски похлопал Путина по спине.

Перед приездом в Гамбург президент США нанес визит в Польшу. Там он назвал действия и поведение России дестабилизирующими и обещал, что США вместе с Польшей будут противодействовать этим тенденциям. В Кремле заявили, что не согласны с оценкой действий России, прозвучавшей из уст Трампа в Варшаве.