Президент США Дональд Трамп в собственном Twitter избил нелюбимый им либеральный телеканал CNN — с помощью монтажа. Телеканал, часто критикующий Трампа, оказался в центре скандала после того, как был вынужден удалить статью о связях одного из членов команды президента с Россией, а затем — уволить ответственных за ее подготовку редакторов.

Трамп в воскресенье использовал свой Twitter-аккаунт с 33 млн читателей для публикации смонтированного видео: он избивает рестлера, на месте лица которого размещен логотип телеканала. Пост моментально стал одним из самых популярных в микроблоге президента, набрав за час около 70 тысяч ретвитов и сотню тысяч лайков-сердечек.

Американский лидер поставил к своему сообщению хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть").





Как отмечает ТАСС, оригиналом видео, по всей видимости, является запись передачи WrestleMania в 2007 году. Тогда во время "Битвы миллиардеров" Трамп "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который "уложил" его на пол и "нанес" несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.

В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу. Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка.