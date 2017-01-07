"Иметь хорошие отношения с Россией — это благое дело, а не плохое. Только глупые люди или дураки могут думать, что это плохо!" — написал он в Twitter.

Трамп отметил, что у США и без того достаточно проблем во всем мире.

"Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас, и обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить некоторые из многих больших и актуальных проблем и вопросов в мире!" — подчеркнул он в следующем твите.

Ранее Трамп назвал обвинения в адрес России в хакерских атаках "охотой на ведьм".

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/817748207694467072