Президент США Дональд Трамп назвал "позором" то, что избирательный штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (DNC) возможно причастны к финансированию компрометирующего досье на него. "Это действительно очень печальный комментарий к политике нашей страны", — заявил он в среду, 25 октября.

Трамп в интервью Fox News выразил удивление, что его противники "заплатили колоссальное количество денег" за "фейк-досье". Он подчеркнул, что ранее демократы отрицали свою причастность к этим документам, однако ныне "они признали эту связь и скомпрометированы ею".

Информация о финансировании досье накануне появилась в газете The Washington Post. В апреле 2016 года юрист Марк Элиас по поручению кампании Клинтон и DNC заключил контракт с вашингтонской фирмой Fusion GPS по расследованию связей Трампа с Россией, пишет издание.

Финансирование этого досье продолжалось вплоть до выборов в начале ноября 2016 года, утверждает газета, не указывая точный размер выплат. По даным WP, ранее, на этапе праймериз, Fusion GPS собирала данные о Трампе по поручению Республиканской партии.

Досье подготовил бывший британский агент

35-страничное досье, которое было подготовлено бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 Кристофером Стилом, ранее работавшим в России, стало центральным пунктом расследования российского вмешательства в американские выборы в Конгрессе США. В нем содержится компрометирующая Трампа информация личного, политического и финансового характера, частично ничем не подтвержденная. Сам президент США назвал досье фальшивкой.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.