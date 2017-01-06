В телефонном интервью газете The New York Times в пятницу, 6 января, Трамп обвинил СМИ в предвзятости, добавив, что они пишут лишь о российских кибератаках, при этом полностью игнорируя, к примеру, факт взлома американских серверов хакерами из Китая.

"Китай относительно недавно путем взлома раздобыл информацию о 20 миллионах госслужащих. Отчего же никто об этом даже и не вспоминает?, — заявил Трамп, имея в виду хакерские атаки из КНР в 2014 -2015 годах. — Это политическая охота на ведьм".

В охоте на ведьм Трамп обвинил своих политических оппонентов — Демократическую партию США. По словам нового президента, после его победы на выборах демократы пытаются оправдать свое поражение российским вмешательством в предвыборную кампанию. "Белый дом подвергся хакерским атакам, Конгресс подвергся хакерским атакам…Мы мировая столица хакерских атак", — иронически отметил Трамп.

Интервью нового главы США с NYT состоялось за несколько часов до начала его встречи с главой Центрального Разведывательного Управления США Джоном Бреннаном, в ходе которой Трампу будет представлен доклад о российских хакерских атаках во время предвыборного процесса в США. Ранее Бреннан заявил, что существуют "неопровержимые доказательства" российского кибервмешательства в предвыборный процесс в США.