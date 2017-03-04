"Кошмар! Только узнал, что Обама подключился к моей башне аккурат перед победой. Ничего не нашел. Это маккартизм", — написал президент, по своему обыкновению, в "Твиттере", вспомнив безуспешную, но шумную кампанию по разоблачению "коммунистических агентов", развернутую в послевоенные годы сенатором-республиканцем Джозефом Маккарти.

Трамп выразил готовность, что хороший адвокат мог бы довести экс-президента до суда. При этом глава государства не сообщил, чем подтверждаются его заявления, а также не уточнил, какой суд он имеет в виду.

"Как низко пал президент Обама, прослушивая мои телефоны в ходе священного электорального процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!", — продолжил распаляться Трамп в своем "Твиттере".

В начале недели республиканец заявил, что по его мнению, за волной протестов против конгрессменов-республиканцев и за просочившимися в прессу секретными материалами стоит Обама.

Предыдущий президент никак не отреагировал на поток обвинений со стороны Трампа.

Как сообщали СМИ, ФБР прошлым летом запрашивало у специального федерального суда, оценивающего соответствие действий разведки Закону о зарубежном разведывательном наблюдении (FISA), санкцию на слежку за членами штаба Трампа, которых оно заподозрило в связях с российскими официальными лицами.

Сначала суд отказал, но затем одобрил запрос в октябре, утверждается в сообщениях.

В последнее время администрацию Трампа сотрясают скандалы, объединенные "российским следом": так, министр юстиции США Джефф Сешнс, по информации СМИ, будучи сенатором и видным членом команды Трампа, в прошлом году дважды встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Демократы в Конгрессе призвали его уйти в отставку.

Кроме того, с тем же Кисляком встречался и зять Трампа — его старший советник Джаред Кушнер.

В середине февраля с поста советника президента по национальной безопасности ушел Майкл Флинн: выяснилось, что он давал неполную информацию о своих контактах с российским послом. Флинн обсуждал с Кисляком санкции, введенные против России в последние дни администрации Обамы.

Трамп уже неоднократно подчеркивал, что за годы президентства Обамы Кисляк посещал Белый дом 22 раза.