О предстоящем подписании указов агентству сообщил ряд источников в конгрессе, а также эксперты по иммиграции, знакомые с ситуацией. Все они пожелали остаться анонимными. По их данным, указы Трампа, скорее всего, предполагают ограничение на въезд в США беженцев и некоторых обладателей виз из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Позже информацию подтвердили источники телекомпании CNN. По этим данным, подписание указов в министерстве нацбезопасности — лишь начало "многодневной" кампании по пересмотру законодательства в области иммиграции.

Источники АР, впрочем, сообщили, что первые указы будут касаться ужесточения охраны границ. А указы в отношении въезжающих из конкретных стран Трамп подпишет позднее.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно делал жесткие заявления по поводу мусульман. Так, в декабре 2015 года после стрельбы в Сан-Бернардино он призвал временно ввести "тотальный запрет на въезд мусульман в США". На следующий день после теракта в Орландо Трамп пообещал в случае победы на выборах полностью остановить иммиграцию из тех регионов, откуда исходит террористическая угроза для США, Европы и их союзников.

Жесткую позицию Трамп занимал не только в отношении въезжающих из мусульманских стран, но также и нелегальных иммигрантов, прежде всего из Мексики. Сообщение Reuters предшествует началу переговоров о новых моментах в отношениях Мексики и США: в среду в Вашингтон приезжают министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступал за возведение барьера на границе с Мексикой, который, по его мнению, остановит поток нелегалов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивал, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. Также он намеревался депортировать из США до трех миллионов нелегальных мигрантов, а также ужесточить наказание для нарушителей миграционного законодательства.