"Россия никогда не пыталась оказать давление на меня. Я не имею никакого отношения к России — ни сделок, ни кредитов, ничего!", — сообщил политик в своем микроблоге в Twitter.

Также миллиардер написал, что выиграл выборы честно, а оппоненты пытаются умалить его победу с помощью фейковых новостей, сообщает Lenta.ru.

Ранее Трамп опубликовал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об отсутствии у Кремля компромата на него.

10 января телеканал CNN раскрыл информацию о том, какие данные содержались в секретной части доклада о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США. В нем якобы утверждалось, что российская разведка собрала компромат на Трампа и Хиллари Клинтон. Также отмечалось, что доверенные лица Трампа в ходе всей предвыборной кампании контактировали с людьми, связанными с российским правительством. Также говорилось, что ФСБ шантажировала Трампа компроматом, собранным на него во время посещения Москвы в 2013 году.