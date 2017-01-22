Он заявил, что активность надо было проявлять раньше — во время выборов. Правда, жители Вашингтона, где прошел самый масштабный "розовый марш", как раз сделали все от них зависящее для победы Клинтон.

В своем аккаунте в Twitter Трамп написал: "Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию", передает ТАСС.

Трамп заявил, что за его инаугурацией наблюдал 31 млн человек. По его оценке, это на 11 млн больше, чем за вступлением в должность Барака Обамы четыре года назад.

Накануне "Марши женщин" против Трампа прошли во многих крупных городах США и мира. В Вашингтоне в акции участвовали более 500 тысяч человек. Этот город (округ Колумбия) на выборах активнее всех других регионов голосовал за соперницу Трампа Хиллари Клинтон: она набрала там более 90% голосов . В других городах США на марши вышло еще около миллиона человек: стотысячные акции прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других мегаполисах.

"Марши женщин" прошли накануне и в столицах многих развитых стран мира — Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других. В маршах принимали участие не только женщины, а такое название они получили из-за резкой риторики Трампа, которую в США сочли сексистской.

Reuters в этой связи напоминает, что Трамп одержал победу, несмотря на то, что за Хиллари Клинтон проголосовало почти на 3 млн американцев больше, и рассматривает марши как громкое напоминание о себе этого "проигравшего большинства".