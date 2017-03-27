Бумагу американский лидер передал главе немецкого правительства на прошлой неделе, во время закрытой встречи в Вашингтоне, информирует Lenta.ru.

Один из немецких министров, пожелавший остаться неизвестным, назвал инцидент возмутительным. "Целью выдвижения таких требований является попытка запугать другую сторону, но канцлер восприняла это спокойно и не собирается реагировать на провокации", — отметил он.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 18 марта. Президент США в своем Twitter охарактеризовал ее как великолепную, однако не преминул указать на тот факт, что Берлин якобы "задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам".

Трамп утверждал, что нужно платить "за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии". Речь, вероятно, шла о недовольстве Трампа тем фактом, что страны-члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса: Соединенные Штаты на сегодняшний день покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никакого долга Берлина перед альянсом нет. Позднее недовольство заявлениями американского лидера выразили депутаты от ведущих партий в Бундестаге.

"Германия многим обязана США. Единственное, что мы не должны, это деньги. Неверные суждения президента об исторической роли Соединенных Штатов беспрецедентны и крайне огорчают", — заявлял председатель комитета федерального собрания ФРГ по внешним делам, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген.