Действие нового постановления не распространится на тех лиц, у которых есть въездные документы в страну, в частности визы, а также вид на жительство в США. Кроме того, из числа стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, исключен Ирак. Новый указ, так же как и старый, предполагает запрет на прием беженцев, который будет действовать в течение 120 дней. Однако это требование отныне распространяется и на беженцев из Сирии, прием которых в старом документе был запрещен бессрочно.

В иракском МИДе выразили удовлетворение в связи с подобными коррективами. "Данное решение представляет собой важный шаг в правильном направлении, оно способствует консолидации стратегического альянса Багдада и Вашингтона в целом ряде областей, в первую очередь в борьбе с терроризмом", — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Ирака. Новый миграционный указ вступит в силу 16 марта.

Кого не пускали в США?

Дональд Трамп 27 января подписал постановление о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств — Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет распространялся на держателей грин-карт, а также касался и иностранных граждан с двойным гражданством (за исключением тех случаев, когда один из паспортов — американский). После масштабной критики правительство США приняло решение частично ослабить введенные ограничения. В частности, оно коснулось лиц с двойным гражданством, которым был разрешен въезд в США, если один из паспортов не был выдан в "проблемных" странах.