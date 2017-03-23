Коммюнике было выпущено по итогам телефонных переговоров лидеров двух государств. В тексте, в частности, говорится, что Трамп выразил Мэй соболезнования по поводу случившегося и отметил, насколько быстро и эффективно отреагировали на инцидент британские силы правопорядка. "Он пообещал полное сотрудничество и поддержку со стороны правительства Соединенных Штатов в реагировании на нападение и привлечении виновных к ответственности", — подчеркивается в публикации.

По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека, в том числе полицейский, сам нападавший также был убит. Еще около 40 человек получили ранения.

Скотланд-Ярд расценил случившееся как теракт, однако на данном этапе расследования отказался раскрыть личность подозреваемого, отметив, что тот мог быть связан с международным терроризмом. Ни одна радикальная группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

22 марта около 14:40 по местному времени (17:40 мск) в Лондоне автомобиль, следовавший по Вестминстерскому мосту, съехал на тротуар, сбил там несколько человек и доехал до здания парламента. Там преступник был остановлен полицией. Одного из стражей порядка он ударил ножом, от полученных ран тот скончался. Предполагаемого террориста застрелил другой правоохранитель.