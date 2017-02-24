"Мы верим в поддержание мира с помощью силы. И именно это у нас и будет", — сказал Трамп. Для достижения заявленных целей, как пояснил президент США, администрация Белого дома запросит "массивный" бюджет для вооруженных сил. Эти заявления Трамп сделал на конференции Консервативной политической деятельности. Его полную речь приводит издание Vox.

В конце января Трамп подписал два указа, который дал старт масштабной реорганизации американских вооруженных сил. "Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и инструменты" ожидают армию США, сказал президент США перед подписанием документа.

Ранее Трамп заявлял, что намерен придерживаться стратегии, которую Пентагон больше не будет заранее объявлять публично: "Когда речь идет о вооруженных силах, я не хочу ничего обсуждать. Я хочу, чтобы дела предшествовали словам". Новый президент США неоднократно подвергал критике действия предыдущей администрации, которая озвучивала свои плане еще до начала операций. В частности, Вашингтон в прошлом году заранее объявил о планах освобождения от террористов иракского города Мосул.

Трамп заявил о желании расширить ядерный арсенал США

Ранее Трамп заявил о желании расширить ядерный арсенал США, чтобы показать лидирующие позиции страны. Кроме того, Трамп выразил недовольство договором РСМД с Россией — об ограничении ракетных вооружений. Трамп заявил, что США отстают со своим ядерным потенциалом, а его рост поможет вернуть лидерские позиции.

Президент США не уточнил, от кого конкретно государство в этом плане отстает. "Я первым хотел бы увидеть, что ни у кого нет ядерных зарядов, но мы никогда не окажемся позади любой страны — даже если это дружественная страна — никогда не окажемся позади в плане ядерной мощи. Было бы чудесно, это была бы мечта, если бы ни у кого не было ядерных зарядов. Но если у стран есть ядерные заряды, мы собираемся быть на лидирующих позициях", — сказал президент США.

В настоящее время количество ядерных зарядов в США и России ограничивает соглашение СНВ-3 (или New START). Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Трамп назвал этот договор "еще одной плохой сделкой, на которую пошла страна, будь это СНВ-3 или сделка с Ираном". "Мы будем заключать хорошие сделки", — пообещал он. Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое якобы идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). О нарушениях договора со стороны России в США говорят не один год. Reuters передает, что Трамп намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сроки которой пока не определены.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) был подписан в 1987 году президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Россия — правопреемник Советского Союза. Согласно документу, США и Россия не могут производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования малой дальности (от 500 до 1000 км) и средней дальности (до 5500 км).