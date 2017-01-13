"Теперь оказывается, что фальшивые обвинения против меня были выдвинуты моими политическими противниками и неудачливым шпионом, который теперь боится преследования", — говорится в одной из шести записей на эту тему в микроблоге Трампа. Имеются в виду сообщения британских СМИ о том, что автор так называемого русского досье на Трампа 52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в графстве Суррей в Южной Англии и скрылся, опасаясь мести Кремля.

"Полностью сфабрикованные факты отвратительных политических дельцов, и демократов, и республиканцев — ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ! Россия сказала, что ничего подобного не существует…" — добавил избранный американский президент.

"Возможно, опубликовавшие их "разведчики" даже знали, что никаких доказательств нет и не будет. У моих людей будет полный отчет о хакерских атаках в течение 90 дней", — говорится в серии трамповских записей в микроблоге.

Трамп также заявил, что демократы не должны "жаловаться" на ФБР, потому что Хиллари Клинтон сама повинна в атаках и вовсе не должна была допускаться до выборов, передает CNBC.

"Виновна чертовски", — заверил Трамп и добавил: "Она проиграла, потому что вела кампанию не в тех штатах и без энтузиазма".