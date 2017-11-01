По его словам, 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, который, по версии следствия, въехал на грузовике в толпу велосипедистов и пешеходов в Нижнем Манхэттене, ранее попал в США по лотерее, проводящийся путем произвольного отбора с помощью компьютера.

"Террорист приехал в нашу страну по так называемой "диверсификационной лотерее", прекрасному творению Чака Шумера. Я хочу систему, основанную на заслугах", — подчеркнул хозяин Белого дома.

Демократ и член Сената Конгресса США от штата Нью-Йорк Шумер в 1990 году стоял у истоков программы розыгрыша виз. "Сенатор Чак Шумер помогает импортировать проблемы Европы… Мы прекратим это безумие!" — добавил Трамп.

Личные достижения соискателей

По словам американского президента, новая система должна опираться на конкретные достижения заявителей. Ранее он отмечал, что больше шансов на получение вида на жительство и разрешения на работу в США будут иметь мигранты, которые "говорят на английском, могут финансово обеспечить себя и свою семью и обладают навыками, необходимыми для американской экономики". Предлагаемая республиканцем иммиграционная система похожа на ту, которая существует в Канаде и Австралии, поясняли в Белом доме.

Законопроект об отмене лотереи по выдаче грин-карт иммигрантам былвнесенв Конгресс республиканцами Томом Коттоном и Дэвидом Пердью еще в феврале 2017 года, но до сих пор находится на рассмотрении юридического комитета Сената США.

Вид на жительство в Соединенных Штатах получают около 1 млн иностранцев ежегодно. Около 50 тысяч человек в год выигрывают грин-карты в лотерею.