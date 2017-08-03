Трамп совместно с сенаторами Дэвидом Пердью и Томом Коттоном разработал законопроект под названием The RAISE ("Подъем"), который предполагает замену "низкокачественной системы" Green Card "соревновательным процессом", основанным на баллах.

Как отмечается, в новой системе больше шансов получить вид на жительство будет у мигрантов, которые говорят по-английски, финансово обеспечивают себя и свою семью, а также "демонстрируют необходимые для экономики США навыки".

Президент уточнил, что Соединенные Штаты "десятилетиями" впускали в страну "иммигрантов с низким заработком", и это негативно повлияло на американских рабочих, налогоплательщиков и ресурсы общества.

Лотерея для получения Green Card действует в США с 1990 года, вид на жительство ежегодно получают 50 тысяч человек. В лотерее принимают участие страны с низким уровнем иммиграции в США.

В 2016 году в розыгрыше участвовали 330 тысяч россиян, что на 24% превысило показатели 2015 года.