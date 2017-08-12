"Люди там страдают и умирают. У нас есть много различных вариантов в отношении Венесуэлы. Военный вариант - один из них, если того потребует ситуация", - заявил Трамп журналистам в пятницу. Один из представителей прессы уточнил у главы государства, означает ли это, что именно Штаты возглавят военную операцию, на что президент ответил: "Мы об этом не говорим. Но я могу точно сказать, что военный вариант - это то, к чему мы можем прибегнуть".

Между тем представитель Пентагона в беседе с агентством подчеркнул, что никаких указов из Белого дома относительно возможной военной операции в Венесуэле не было. Он отметил, что американские военные готовы в любой момент встать на защиту национальных интересов США, однако домыслы о том, что Вашингтон планирует вторжение - безосновательны.

Власти Венесуэлы сочли безумием прозвучавшее накануне предупреждение президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в политический кризис в этой латиноамериканской стране. Так заявление американского лидера охарактеризовал министр обороны республики Владимир Падрино.