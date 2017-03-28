Трамп задался в Twitter вопросом, почему конгрессмены не расследуют возможные связи Клинтон с Россией. "Почему комитет палаты представителей по разведке не расследует сделку Билла и Хиллари [Клинтонов], которая позволила значительной доле урана уйти в Россию, российскую речь [Хиллари], деньги Биллу, "перезагрузку" Хиллари, похвалу Хиллари в адрес России или российскую компанию [главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона] Подесты", — написал президент США на своей странице. Трамп вновь подчеркнул, что история его связей с Россией — "фальшивка".

В ходе предвыборной кампании Трамп уже обвинял Клинтон в том, что она, занимая пост главы Госдепартамента США в 2009-2013 году, передала России 20% американского урана и получила за это "огромную сумму денег". Это высказывание политика прозвучало в октябре 2016 года. Цитату публиковала The Washington Post.

При этом в середине октября 2016 года телеканал FoxNews обнаружил в высказываниях Клинтон похвалу в адрес Путина. Причем источником для анализа послужили речи экс-госсекретаря, попавшие в открытый доступ после того, как сайт WikiLeaks опубликовал электронную переписку главы избирательного штаба Клинтон.

Тем временем вторые по счету слушания в комитете по разведке палаты представителей конгресса США по вопросу о вмешательстве России в выборы в США, запланированные на 28 марта были отложены. В слушаниях должны были принимать участие экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер и экс-глава Минюста США Салли Йейтс.

В качестве свидетеля на слушаниях в конгрессе США должен был выступить Дмитрий Альперович — глава IT-компании CrowdStrike, первой заявившей о том, что почтовые серверы Демократической партии США взломали хакеры из ФСБ и ГРУ. На днях CrowdStrike была вынуждена внести существенные изменения в один из своих посвященных российским хакерам докладов. Это произошло после того, как журналисты и эксперты уличили компанию в подтасовке фактов.

По данным издания, изменения были внесены в декабрьский доклад CrowdStrike, в котором утверждалось, что хакерская группировка Fancy Bear, подозреваемая в работе на российские спецслужбы, при помощи фишинговой программы под названием X-Agent взломала приложение для украинской армии "Укроп", повышающее точность стрельбы артиллерии.

Накануне лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси призвала спикера палаты Пола Райана настаивать на том, чтобы председатель спецкомитета по разведке взял самоотвод от расследования предполагаемых связей Трампа с Россией.

Трамп 4 марта в Twitter обвинил администрацию предыдущего президента США Барака Обамы в организации во время прошлогодней избирательной кампании прослушки телефонов в Trump Tower в Нью-Йорке, где располагался избирательный штаб Трампа. Никаких доказательств политик не привел. После этого Белый дом обратился к конгрессу с требованием расследовать возможное превышение полномочий исполнительной ветви власти при бывшем главе государства.