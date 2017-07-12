"Мы самая мощная страна в мире, и мы становимся все мощнее и мощнее, потому что я большой военный человек. Например, если бы Хиллари победила, наша армия была бы истреблена. Наша энергия была бы намного дороже. Это то, что не нравится во мне Путину. И поэтому я говорю: с чего бы ему хотеть [видеть на посту президента США] меня? Потому что с первого дня я хотел сильную армию, он не хочет видеть этого", — сказал Трамп.

В числе других причин, почему российский лидер мог бы хотеть видеть на посту президента США Клинтон, Трамп назвал планы по экспорту энергетических ресурсов.

В то же время сказал, что хорошо поладил с Путиным. "Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить". Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы", — сказал он.

Он также отметил, что многие были удивлены длительностью его встречи с Путиным, подчеркнув, что считает важным диалог с Россией.