"Я никогда не говорю о том, что делаю с военной точки зрения. Я выступал против такого подхода в течение многих лет. Я просто не делаю этого", — сказал Трамп.

Таким образом, американский лидер ответил на вопрос, намерен ли он обсуждать свои военные планы в Сирии с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп также заявил, что химическая атака на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб, проведенная властями Сирии, изменила его отношение к руководству страны и президенту Башару Асаду.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американский президент Дональд Трамп рассматривает Россию как проблему, передает SBS. "У меня были беседы с президентом, в которых он рассматривал Россию как проблему", — сказала она.

По словам Хейли, она упрекала Москву больше раз, чем "могла мы сосчитать" и заверила, что Вашингтон не собирается делать "поблажек" России. "То, что они сделали с Крымом и Украиной…. И как они поддерживали Асада, такие вещи мы не дадим им больше провернуть", — подчеркнула постпред.