Во Франции 14 июля отмечается День взятия Бастилии. В честь ежегодного национального праздника, а также столетия вступления США в Первую мировую войну в Париже состоялся парад с участием французских и американских солдат. За торжественным шествием наблюдал глава республики Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.

Во время парада также проходили демонстрационные полеты истребителей обеих стран, сообщает Reuters. Торжественная церемония призвана продемонстрировать современное военное сотрудничество, в том числе на Ближнем Востоке. Трамп прибыл на парад в военном джипе и в окружении кавалерии, отмечает агентство.

А накануне Эманнуэль и Брижит Макрон показали гостям Дом инвалидов. На прощание Трамп заявил, что "он хорошо провел время", и сделал руками жест в сторону Брижит, который как бы повторял форму ее талии. "Вы знаете, вы в такой хорошей форме. Прекрасно", — добавил Трамп.

Сцена транслировалась в прямом эфире на странице французского президента в Facebook. Выражение лица Брижит Макрон запечатлеть не удалось, так как она стояла спиной к камере, однако зрители могли увидеть, что "после высказывания Трампа она схватилась за руку Мелании Трамп и сделала небольшой шаг назад", сообщает Inopressa со ссылкой на немецкое издание Focus.

Подобные замечания, отмечает издание, неуместны для политиков, находящихся за границей с официальным визитом, и многие пользователи соцсетей выразили свое возмущение. Судя по всему, Трамп "не удержался от комментария по поводу фигуры Брижит из-за ее возраста — 64-летняя Макрон на 24 года старше супруга. Между тем у четы Трампов такая же разница в возрасте", добавляет Focus.

В соцсетях феминистки раскритиковали Трампа за его слова. Например, писательница и борец за права ЛГБТ Алекс Берг в "Твиттере" написала, что отпускать комментарии по поводу фигуры — за границами дозволенного.