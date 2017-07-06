"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию на Украине и в других частях света и перестать поддерживать враждебные режимы в Сирии и Иране", — заявил Трамп.

Он призвал Россию присоединиться к сообществу ответственных государств в "борьбе против общих врагов ради защиты цивилизации".

Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, передает "Интерфакс". "Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России", — заявил он.

По словам американского лидера, "альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом". "Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе", — заключил он.

Трамп заявил, что верит в возможность вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Associated Press. По его словам, подобное также могли совершить другие страны: "Никто действительно не знает наверняка".

"Я думаю, что многие люди вмешиваются. Это происходит уже долгое время… Много-много лет. Барак Обама, когда он был президентом, узнал об этом… В августе (2016 года). Выборы были в ноябре. Было очень много времени, он не сделал ничего. Почему он ничего не сделал по этому поводу? Ему сказали, что это была Россия", — цитирует Трампа РИА "Новости".

В ходе выступления в Варшаве президент США заявил, что Польша является географическим сердцем Европы. Трамп отметил, что "польский народ олицетворяет душу Европы". Трамп отметил, что Польша больше не сталкивается с "призраком коммунизма", однако заявил о наличии "угроз, с которыми необходимо бороться".

Люди на площади приветствовали речь Трампа аплодисментами. Собравшиеся скандировал: "Дональд Трамп!"

Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой призвал к противостоянию "угрозе Северной Кореи" и пообещал, что за ракетные пуски Пхеньян ждут серьезные последствия, передает "Интерфакс".

"Президент Дуда и я призываем все страны противостоять этой глобальной угрозе и публично показать Северной Корее, что за их очень, очень плохое поведение будут последствия", — сказал он.

При этом Трамп добавил, что рассматривает определенные "серьезные меры", но пока не намерен их оглашать. "Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие недели и месяцы. То, как они (КНДР) себя ведут — это позор. Их поведение очень опасно, и какие-то меры необходимо принять по этому поводу", — заключил американский президент.