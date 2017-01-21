Согласно традиции, каждый новый президент США вносит изменения в обстановку своего рабочего кабинета после вступления в должность. Так, Трамп заменил шторы, ковер, некоторые картины, а также перенес сюда бюст Черчилля, который ранее находился в другом помещении Белого дома, сообщает Lenta.ru.

Изваяние было подарено бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему. Бюст был установлен в Овальном кабинете, однако после инаугурации Барак Обамы в 2009 году он был заменен на бюст Мартина Лютера Кинга. В результате Обама был раскритикован некоторыми консерваторами за неуважение к англичанам.

По словам бывшего пресс-секретаря Буша-младшего, после замены бюстов кабинет снова приобрел внешний вид, схожий с обстановкой при 43-м президенте США.

Кроме того, Дональд Трамп, заняв место в Овальном кабинете после инаугурации, подписал указ, предписывающий учреждениям "снизить регулирование" в ожидании отмены введенной 6 лет назад системы здравоохранения (известной как Obamacare — "Обамакер"). Он также направил в Сенат предложения по назначениям на посты в своей администрации, передает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Reuters.

Он также призвал к усилиям дать штатам большую гибкость в осуществлении программ здравоохранения. Обещание аннулировать систему доступного здравоохранения было одним из краеугольных камней избирательной кампании Трампа. Основную работу предстоит сделать законодателям в Конгрессе.

Пока Трамп так и не предложил альтернативы непопулярному среди республиканцев закону. После личной встречи с Бараком Обамой Трамп заявил, что готов сохранить некоторые элементы системы медицинского страхования.

13 января Палата представителей проголосовала за резолюцию, которая инициирует процесс отмены Obamacare. Решение поддержали 227 конгрессменов, все — республиканцы. Против высказались 197 членов палаты представителей. Как сообщалось, до этого резолюцию большинством голосов одобрил сенат. Документ поручает профильным комитетам обеих палат Конгресса разработать соответствующие поправки в законодательство к 27 января. По замыслу авторов инициативы, на ликвидацию системы Obamacare понадобится несколько месяцев.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медобслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Обамакер", предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. Благодаря этой реформе сейчас медицинской страховкой обладают на 20 млн. американцев больше. В результате, если до реформы страховку имели около 85% из них, то сейчас ею охвачен примерно 91% жителей США.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Инаугурация 45-го по счету президента состоялась в Вашингтоне.