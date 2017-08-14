"Расизм — это зло. Те, кто творит насилие под его знаменами, — преступники и убийцы, включая "Ку-клукс-клан", неонацистов, белых националистов и членов других ксенофобских группировок, которые несовместимы со всем тем, чем мы, американцы, дорожим", — отметил Трамп.

В субботу, 12 августа, президент США отреагировал на трагедию в штате Вирджиния, но не стал упоминать о насилии со стороны ультраправых, что вызвало серьезную критику со стороны американской общественности и мировых лидеров.

"Виновные будут привлечены к ответственности"

На этот раз Дональд Трамп выступил с более жесткими формулировками. "Все, кто нарушил закон, будут привлечены к ответственности", — пообещал он. Трамп сообщил, что обсудил ход расследования с директором ФБР Кристофером Рэйем и генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом. "Независимо от цвета кожи, все мы живем по одним законам", — добавил он.

Чрезвычайное положение

Власти штата Вирджиния 13 августа ввели в Шарлотсвилле режим чрезвычайного положения после того, как сотни националистов устроили акцию протеста против планов города демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Протест поддержали, в частности, расистская группировка "Ку-клукс-клан" и правоэкстремистское движение "Альтернативные правые".

Демонстрация переросла в ожесточенные столкновения ультраправых и националистов с их противниками. В ходе событий в Шарлотсвилле три человека погибли, десятки пострадали.