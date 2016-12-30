"Настало время для нашей страны двигаться вперед к чему-то большему и лучшему. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа на следующей неделе я встречусь с руководством разведывательного сообщества для того, чтобы быть в курсе этой ситуации", — говорится в заявлении.

Между тем ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий США пообещали расширить санкции против России в январе 2017 года за якобы имевшее место вмешательство в избирательную систему Соединенных Штатов и конфликты в Сирии и на Украине. Об этом сообщает издание The Hill.

"Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти переняла эстафету и продолжила двигаться вперед. Законодательные санкции могут дополнить и усилить новые санкции исполнительной власти", — заявил член комитета по международным делам демократ Бен Кардин.

Представитель комитета по разведке Марк Уорнер отметил, что борьба с вмешательством России в американские выборы приобретет при администрации Дональда Трампа "последовательный характер".

В свою очередь, сенатор-республиканец Джон Маккейн и его однопартиец, спикер Палаты представителей Пол Райан назвали решения президента Барака Обамы по санкциям "запоздалыми". Маккейн отметил, что данные шаги "давно назрели", и анонсировал ужесточение ограничений в наступающем году.

Ранее источник в Белом доме допустил, что Трамп после своей инаугурации может отменить указ Обамы о высылке российских дипломатов. Сам избранный президент США, комментируя до этого информацию о возможности введения новых санкций, выразил мнение, что Соединенным Штатам следует оставить споры о предполагаемых кибератаках и "заняться своей жизнью".

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как "ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.