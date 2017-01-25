Документ предписывает высокопоставленным офицерам спецслужб дать рекомендации о необходимости возобновления программы допросов влиятельных террористов-иностранцев, которые будут проводиться за пределами США в специальных местах содержания под стражей, и целесообразности нахождения таких тюрем в ведении ЦРУ.

При этом в запросе президента США особо отмечена необходимость соблюдения американских законов, исключающих применение пыток. Как указывает агентство, распоряжение главы государства также может привести к отказу от идеи закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

15 ноября прошлого года Международный уголовный суд (МУС) обвинил американских военных и сотрудников ЦРУ в совершении военных преступлений в Афганистане. Согласно докладу организации, речь идет о пытках, изнасилованиях и других издевательствах.

Также зафиксированы случаи ненадлежащего обращения с 27 заключенными со стороны сотрудников ЦРУ как в Афганистане, так и в других странах — участницах МУС: Польше, Румынии и Литве. Речь идет о периоде с декабря 2002 года по март 2008 года, большинство эпизодов также произошли в 2003-2004 годах.

16 июня ЦРУ рассекретило 50 документов с описаниями пыток, применявшихся к подозреваемым в причастности к терроризму после 11 сентября 2001 года.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника, на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). 21 января 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года. Однако решение президента не было исполнено, тюрьма продолжает функционировать.

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