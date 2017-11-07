В своем письме Трамп запросил $4 млрд для поддержки неотложных мер в области противоракетной обороны в целях противодействия угрозе со стороны Северной Кореи, а также $1,2 млрд для поддержки стратегии "моей администрации в Южной Азии".

Трамп уточнил, что дополнительное финансирование необходимо для увеличения американского военного контингента в Афганистане на 3500 человек.

Помимо этого американский лидер запросил еще $700 млн на ремонт кораблей ВМС США "Джон Маккейн" и "Фитцжеральд".

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Дональд Трамп договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что США направят в Афганистан более 3000 военных.