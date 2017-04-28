Об этом Трамп рассказал агентству Reuters в Овальном кабинете накануне 100 дней пребывания в должности президента (в субботу, 29 апреля). "Есть шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Безусловно", — сказал президент США в интервью, выдержки из которого были опубликованы в ночь на пятницу, 28 апреля.

Тем не менее Трамп заявил о намерении мирно разрешить обострившийся кризис на Корейском полуострове, тем путем, на который он и его администрация делают упор при помощи подготовки целого ряда экономических санкций против КНДР, не рассматривая при этом военный вариант. "Мы бы хотели решить вопросы дипломатически, но это очень сложно", — пояснил американский лидер.

Вместе с тем Трамп заявил, что Северная Корея — его самая большая глобальная проблема. Президент США щедро похвалил главу Китая Си Цзиньпина за помощь Пекина в попытках обуздать Пхеньян, сообщает Reuters.

"Я считаю, что он очень старается. Он, конечно, не хочет потрясений и смерти. Он не хочет этого видеть. Он хороший человек. Он очень хороший человек, и я узнал его очень хорошо", — рассказал Трамп. Напомним, в начале этого месяца два лидера провели встречу во Флориде.

В то же время американский лидер намекнул на вероятное отсутствие у Китая возможностей для урегулирования ситуации с КНДР. "С учетом сказанного, он (Си Цзиньпин) любит Китай и он любит китайцев. Я знаю, что он хотел бы что-то сделать, возможно, он не может этого сделать", — сказал президент США.

На минувшей неделе в СМИ просочилась информация о том, что высокопоставленные китайские дипломаты после встречи Трампа с Си Цзиньпином стали предпринимать попытки провести встречу с северокорейскими коллегами. Однако Пхеньян проигнорировал несколько направленных ему запросов. В частности, КНДР не ответила на просьбу о встрече от министра иностранных дел Китая Ван И и специального представителя КНР по делам Корейского полуострова У Давэя.

Отвечая на вопросы о лидере КНДР Ким Чен Ыне, Трамп заявил, что надеется на его рациональность. "Ему 27 лет. Его отец умер, он принял режим. Говорите что хотите, но это нелегко, особенно в таком возрасте, — сказал президент США. — Я не оправдываю его, я просто говорю, что это очень сложно сделать. Что же касается того, рационален он или нет, у меня нет мнения на этот счет. Надеюсь, он рационален".