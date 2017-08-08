Речь идет о сроке в два года и один месяц. Изначально обвиняемых было четверо, но одного из них суд оправдал.

Обвинение заявляло, что мужчины причастны к деятельности запрещенной в России группировки "Исламское государство", в частности ее российского подразделения "Кавказский эмират", и собирали деньги на финансирование терроризма. Сторона защиты утверждала, что они невиновны, а средства предназначались для сторонников самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия.

Все фигуранты дела были задержаны Агентством внутренней безопасности Польши два года назад. Суд заключил их под стражу. Весной текущего года мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

В начале июля в Италии был задержан уроженец Чечни Эли Бомбаталиев. Его обвинили в подготовке террористического акта в Бельгии. Изучив его телефонные переговоры, стражи порядка выяснили, что он убеждал одну из двух своих жен стать смертницей.