11% считает, что седьмой созыв работает лучше, чем предыдущий; 9% думают иначе. Чуть менее половины (45%) не заметили особенной разницы, около трети (36%) затруднились с ответом.
По мнению каждого десятого (11%), большинство депутатов Госдумы справляются со своими обязанностями отлично или хорошо.
Каждый третий (33%) считает их работу удовлетворительной. Негативные оценки дают 43% респондентов, а у 14% нет ответа.
Назвать фамилию Вячеслава Володина, который занимает сейчас пост председателя Госдумы, смогли лишь 13% россиян. Каждый десятый (9%) дал неверный ответ, а большинство россиян (78%) затруднились ответить.
Имя депутата от своего одномандатного избирательного округа помнят 78% россиян, не помнят — 15%.
Опрос проведен 22-23 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.