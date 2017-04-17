При этом большинство россиян, 63 процента, по-прежнему считают такой конфликт невозможным или маловероятным.

Абсолютно невероятным считают столкновение 16 процентов опрошенных, маловероятным — 47 процентов. 16 процентов отмечают, что война весьма вероятна и может начаться, 14 процентов полагают, что такая война уже идет.

В марте 2014 года невероятной такую войну считали, по данным ВЦИОМ, 25 процентов опрошенных, 51 процент говорили, что она маловероятна, 16 процентов считали ее весьма вероятной и лишь 4 процента высказывали мнение, что она уже идет.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен методом телефонного интервью 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.