На планете хватает островов, рыночная стоимость которых — от нескольких сотен долларов до миллиона. Конечно, цены сильно разнятся в зависимости от того, где расположен остров, какова его площадь и есть ли инфраструктура. Ниже — топ-10 частных островов, которые можно купить через сервис Private Islands Inc. Налетай, подешевело!