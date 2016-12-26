На планете хватает островов, рыночная стоимость которых — от нескольких сотен долларов до миллиона. Конечно, цены сильно разнятся в зависимости от того, где расположен остров, какова его площадь и есть ли инфраструктура. Ниже — топ-10 частных островов, которые можно купить через сервис Private Islands Inc. Налетай, подешевело!
- 1. Остров Уайлд Кейн Кэй (Панама): 360 000 долларов
- 2. Остров Суэйнс Кэй Андрос (Багамы): 525 000 долларов
- 3. Остров Нукудрау (Фиджи): цена по запросу
- 4. Остров Лованго Кэй (американские Виргинские острова): цена по запросу
- 5. Остров Кайо Игуана (Никарагуа): 750 000 долларов
- 6. Остров Алеуткина (США): 297 000 долларов
- 7. Остров Тахифехифа (Тонга): 300 000 долларов
- 8. Остров Дедман Кэй (Белиз): 299 000 долларов
- 9. Остров Пинк Перл (Никарагуа): 500 000 долларов
- 10. Остров Ист Систер Рок (США): 11,5 млн долларов