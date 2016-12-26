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Купить тропический остров — не такая уж безумная идея. Особенно если знать, что не все острова стоят миллионы долларов — кое-что можно купить по цене дома в Марупе. Сайт Business Insider при помощи компании Private Islands Online выбрал 10 островов, которые можно купить, причем некоторые из них стоят сравнительно недорого.