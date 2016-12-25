Самолет Минобороны Ту-154, летевший на базу Хмеймим в Сирию, упал в Черное море. На борту были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Всего в самолете летели 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Три телеканала сообщили о том, что послали в Сирию съемочные группы этим рейсом: "Первый канал", НТВ и "Звезда". Обломки самолета найдены у побережья недалеко от Сочи.

МЧС сообщило, что в районе крушения работают шесть судов, выдвигаются еще три. На месте крушения пока найдено до семи тел погибших, а также обломки корпуса и шасси, сообщил источник "Интерфакса". Обломки найдены в 6 км от береговой линии, где глубина — от 80 до 110 метров.

Самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. Предполагаемая запись переговоров с борта самолета опубликована: о ЧП на борту сообщений нет. Источник "Интерфакса" сообщил, что самолет был исправен и прошел все плановые проверки. Собеседник заявил, что самолет хотя и был произведен 33 года назад, но эксплуатировался в щадящем режиме: "В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц".

На борту могла быть Доктор Лиза

"Лайф" утверждает, что на борту упавшего самолета была Елизавета Глинка — Доктор Лиза, глава фонда "Справедливая помощь". Эти данные также подтверждает источник телеканала "Рен ТВ". РИА со ссылкой на Минобороны сообщает, что Доктор Лиза была не только в списках, но и на борту самолета.

"Первый канал" назвал имена сотрудников, которые были на борту Ту-154: это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Звезда" сообщает, что среди девяти журналистов на борту самолета — трое сотрудников телеканала. Их имена на момент написания заметки не называются.

"Лайф" также сообщает, что в списке пассажиров рухнувшего борта Ту-154 был глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Путину доложили, Шойгу собрал совещание

"Звезда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова передает, что главе государства доложили о катастрофе.

В Минобороны Сергей Шойгу собрал экстренное совещание для обсуждения поисковых работ. Сообщается, что к поисковым работам привлечены все спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с крушением Ту-154 в Краснодарском крае. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов. "Интерфакс" передает, что следователи изымают предполетную документацию Ту-154, допрашивают должностных лиц, руководивших полетом, а также готовивший самолет к вылету техперсонал.