Турция и Россия согласовали план введения всеобъещего перемирия в Сирии. Согласно этому документу, сторонам конфликта в Сирии будет предложено прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря, сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Договоренность о прекращении огня будет представлена на рассмотрение руководства Сирии и сирийских оппозиционных группировок.

В сообщении "Анадолу" говорится, что согласованный Анкарой и Москвой план всеобъещего прекращения огня, который не распространяется на террористические группировки, будет представлен на рассмотрение сторонам конфликта в Сирии, передает Deutsche Welle.

По информации "Анадолу", если режим прекращения огня будет достигнут, стороны конфликта начнут в Астане переговоры о политическом урегулировании, а гарантами мирного процесса выступят Россия и Турция. Россия поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада, а Турция — сирийскую оппозицию.

Ранее главы МИД Турции, России и Ирана встречались в Москве. После переговоров они предложили свои страны в качестве гарантов мирного договора между сирийским правительством и оппозицией.

При этом в Кремле не смогли подтвердить достоверность информации о согласовании плана по перемирию. Россия и Турция находятся в постоянном контакте по теме возможной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

О том, что Россия и Турция договорились предложить конфликтующим сторонам в Сирии провести переговоры в Казахстане, в середине декабря сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Японию. Идею поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, согласившись предоставить Астану в качестве площадки для переговоров.