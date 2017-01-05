Турция: полицейские застрелили возможных организаторов взрыва в Измире

Foto: AP/Scanpix В турецком Измире произошел взрыв, после чего полицейские в ходе перестрелки ликвидировали двух предполагаемых террористов, сообщает Reuters. Инцидент в Измире произошел днем 5 января, передают турецкие правоохранительные органы. Подробности пока неизвестны.

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