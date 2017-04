Одним из первых "ожил" после окончания запрета на публикацию результатов онлайн-сервис подсчета от канала NTV: там по итогам обработки около 40% бюллетеней "за" выступает 59%, против — 41%. За подсчетом голосов можно следить онлайн и на сайте официального новостного агентства Anadolu. Явка, по официальным данным, составила внушительные 86%.

Бюллетень, который граждане страны заполняли в ходе референдума, выглядит очень просто: на светлой части предлагается ставить отметку "за" новую конституцию, на темной — "против". Отмечать свой выбор предлагалось штампом. В голосовании имели право участвовать около 55 млн граждан Турции на участках в стране и диппредставительствах за рубежом.

Вскоре после окончания волеизъявления избирательная комиссия объявила, что будет считать действительными бюллетени, в которых отметка поставлена от руки (а не штампом), "если не будет доказано, что их вбросили", передает CNN Turk. Оппозиция заявила, что это ставит под сомнения легитимность голосования.

12 % of votes counted, please monitor our feed for first results as they begin to pour in. #Turkeyreferendum pic.twitter.com/RZ3nGKfIXS

— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) April 16, 2017