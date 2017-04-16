В Турции считают голоса на историческом конституционном референдуме, который предполагает усиление власти нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и поддерживается его партией. Эрдоган побеждает и, в случае победы на выборах, сможет управлять страной до 2029 года. С мест по ходу волеизъявления поступали сообщения о масштабных подтасовках, а опросы показывали скромные преимущество сторонников нового подхода.

Одним из первых "ожил" после окончания запрета на публикацию результатов онлайн-сервис подсчета от канала NTV: там по итогам обработки около 40% бюллетеней "за" выступает 59%, против — 41%. За подсчетом голосов можно следить онлайн и на сайте официального новостного агентства Anadolu. Явка, по официальным данным, составила внушительные 86%.

Бюллетень, который граждане страны заполняли в ходе референдума, выглядит очень просто: на светлой части предлагается ставить отметку "за" новую конституцию, на темной — "против". Отмечать свой выбор предлагалось штампом. В голосовании имели право участвовать около 55 млн граждан Турции на участках в стране и диппредставительствах за рубежом.

Вскоре после окончания волеизъявления избирательная комиссия объявила, что будет считать действительными бюллетени, в которых отметка поставлена от руки (а не штампом), "если не будет доказано, что их вбросили", передает CNN Turk. Оппозиция заявила, что это ставит под сомнения легитимность голосования.

12 % of votes counted, please monitor our feed for first results as they begin to pour in. #Turkeyreferendum pic.twitter.com/RZ3nGKfIXS

— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) April 16, 2017





В сети появились подробные свидетельства фальсификаций. Например, детальный "живой репортаж" с одного из участков в своем Twitter опубликовал журналист Амед Дикл. Видно, как сотрудник избирательной комиссии ставит штампы в светлом поле на целой пачке документов.

Reuters сообщает, что опросы накануне голосования показывали скромное преимущество сторонников новой конституции.





Всего предполагается 18 изменений в конституцию, принятую в 1982 году. Главное — введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Новая конституция почти полностью устраняет систему баланса полномочий властей, наделяя Эрдогана колоссальными возможностями и устраняя должность премьер-министра. Президент сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы, которые будут иметь силу законов. Количество допустимых президентских сроков останется прежним — два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.

ВВС также обращает внимание, что новая конституция ограничит права военных: им будет запрещено принимать участие в выборах. Британская телерадиокорпорация напоминает, что кампания по усилению власти стала реакцией на провалившуюся попытку путча. Она была организована военными, и ответом на нее стала масштабная волна репрессий и "кадровая чистка", в ходе которой были уволены или арестованы тысячи военных, а также судьи, журналисты, преподаватели вузов и учителя.

Эрдоган в преддверии референдума заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе, которую президент Турции в последние недели ожесточенно критикует с националистических и религиозных позиций. Среди других его инициатив — возврат в стране смертной казни как высшей меры наказания. В Евросоюзе на это заявляли, что Турции придется забыть о членстве в ЕС после одобрения подобного закона.