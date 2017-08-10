По ее информации, задержанный — Ренат Бакиев. Мужчина, предположительно, является боевиком террористической группировки "Исламское государство", и он намеревался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана.

В этой связи Бакиев специально арендовал велосипед и разведывал обстановку в ее окрестностях. Газета также передает, что он якобы планировал совершить теракт в местном центре общества алевитов.

Hurriyet пишет, что россиянин ранее пытался незаконно попасть на территорию турецкой провинции Килис, но был задержан на границе с Сирией и депортирован. Сообщается, что он владеет русским, английским, арабским и турецким языками. Мужчину допрашивали в течение 13 дней. 10 августа он должен предстать перед судом.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову, ситуация с задержанием подозреваемого в террористической деятельности, изучается.

Авиабазу Инджирлик используют самолеты, принимающие участие в воздушной операции возглавляемой США международной коалиции в Сирии и Ираке.