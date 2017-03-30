В Турции суд распорядился ограничить доступ к сайту Booking.com — одному из крупнейших мировых сервисов бронирования отелей. Решение публикует на своем сайте CNNTurk. Технически решение о блокировке сайта после получения суда должен принять местный регулятор, Совет по информационным технологиям (СИТ).

Суд вынес вердикт по иску Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB). Местные туристические фирмы утверждали, что Booking.com нарушает закон о конкуренции, а от деятельности сервиса страдают местные турагентства. Адвокаты ассоциации утверждают, что если блокировка войдет в силу, оформленные ранее через этот сервис брони на гостиницы в Турции не будут аннулированы.

ТАСС напоминает, что в середине января Booking.com уже оштрафовали по обвинениями в несправедливой конкуренции на 680 тысяч долларов. Претензии Совета по вопросам конкуренции были связаны с гарантией "лучшей цены", которую предоставлял сервис. Турецкий регулятор почитал, что это нарушает принятые правила рыночной конкуренции, по которым компания не может однозначно утверждать, что ее товар является "самым лучшим".

Разбирательство в Совете по вопросам конкуренции также инициировала TURSAB.