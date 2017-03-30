Суд вынес вердикт по иску Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB). Местные туристические фирмы утверждали, что Booking.com нарушает закон о конкуренции, а от деятельности сервиса страдают местные турагентства. Адвокаты ассоциации утверждают, что если блокировка войдет в силу, оформленные ранее через этот сервис брони на гостиницы в Турции не будут аннулированы.
ТАСС напоминает, что в середине января Booking.com уже оштрафовали по обвинениями в несправедливой конкуренции на 680 тысяч долларов. Претензии Совета по вопросам конкуренции были связаны с гарантией "лучшей цены", которую предоставлял сервис. Турецкий регулятор почитал, что это нарушает принятые правила рыночной конкуренции, по которым компания не может однозначно утверждать, что ее товар является "самым лучшим".
Разбирательство в Совете по вопросам конкуренции также инициировала TURSAB.