По мнению главы ведомства, это может шокировать европейцев. "У нас есть договор о взаимной выдаче нелегальных мигрантов. Я к тебе обращаюсь, Европа. У тебя вообще есть мужество? Тебе следует понять, что нельзя вести игру в этом регионе, не обращая внимания на Турцию", — отметил он.

Сулейман Сойлу также призвал Германию и Нидерланды не вмешиваться во внутренние дела Турции, в частности, когда речь идет о референдуме по вопросу расширения полномочий президента.

"Почему вас это заботит? Почему вы вмешиваетесь в это? Вы что, приняли Турцию в Европейский союз? Или же вы помогаете Турции в ее борьбе с терроризмом?" — заявил Сойлу.

15 марта министр Турции по делам ЕС Омер Челик сообщил, что Анкара больше не видит причин придерживаться соглашения с Евросоюзом по миграции, договоренности должны быть пересмотрены. Это заявление было сделано на фоне резкого обострения отношений Турции с рядом европейских стран.

7 марта 2016 года в Брюсселе между Турцией и Евросоюзом было достигнуто соглашение, согласно которому Анкара обязалась принимать обратно всех без исключения беженцев, попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Турции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, ускорение переговоров об интеграции с Евросоюзом и выделение финансовой помощи на преодоление миграционного кризиса.