Около 4-5 тысяч человек собрались на марш националистов на Майдане Незалежности в Киеве. Участники держат флаги объединений "Свобода", "Правый сектор" (запрещен в России) и партии "Национальный корпус", которую создали ветераны батальона "Азов".

Один из организаторов акции, депутат Андрей Ильенко рассказал Украинской службе Би-би-си, что планируется провести мирное шествие. "Ожидаем, что все будет спокойно", — сказал Би-би-си советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Он пришел на акцию вместе с заместителем главы МВД Вадимом Трояном.

В марше принимает участие много подростков, сообщает корреспондент Украинской службы Би-би-си с места событий. Многие участники акции приехали из регионов.

Накануне депутат от "Свободы" Андрей Ильенко и представитель "Национального корпуса" Олег Петренко призвали присоединиться к "Маршу национального достоинства" в Киеве. Событие приурочили к "третьей годовщине бегства [экс-президента Украины Виктора] Януковича из Киева".

Участники акции хотят "выразить власти свою негативную позицию по поводу предательских Минских соглашений, о недопустимости выборов на оккупированных территориях, с требованием разорвать дипломатические отношения с агрессором", говорится на сайте ВО "Свобода".

"Мы проводим мирную и конструктивную акцию. Мы не хотим провокаций. Есть политические требования. Мы не собираемся устраивать балаган и беспорядок. Призываем и власть не провоцировать. Бардака не будет", — заявил Би-би-си Ильенко, отвечая на вопрос, планируют ли демонстранты штурм госучреждений.

С Майдана участники отправились маршем по аллее Небесной сотни и улице Институтской к ​​Верховной раде. "За три года после побега Януковича не выполнено других требований Майдана. Люстрацию провели на бумаге, убийцы не наказаны, деолигархизация не состоялась, продолжается предательская внешняя политика, продолжается торговля с оккупантом", — заявил Ильенко.