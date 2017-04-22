В субботу, 22 апреля, в Вашингтоне и других городах США ученные и активисты вышли на демонстрации в рамках первого в истории "Марша ученых", сообщает Mashable.

Отмечается, что подобные акции запланированы еще в сотнях городов по всему миру.

Организаторы акции в США ставят ее целью привлечение внимания к проблемам окружающей среды.

Если президент США Дональд Трамп осуществит планы, описанные в его бюджетном проекте, бюджет "Агентства по охране окружающей среды" будет сокращен более чем на треть.

Как отмечает "Би-би-си", это первый в истории "Марш ученых", который в этом году также совпал с Днем Земли. Участники "Марша ученых" собираются повторить успех недавнего "Марша женщин", который привлек внимание средств информации по всему миру.

В Лондоне ученые прошли маршем от Музея науки к Парламентской площади. Акции также состоялись в Берлине, Австралии и Новой Зеландии, где тысячи людей вышли на марши в поддержку науки и против "альтернативных фактов", пренебрегающих научными достижениями.