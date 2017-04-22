Отмечается, что подобные акции запланированы еще в сотнях городов по всему миру.
Организаторы акции в США ставят ее целью привлечение внимания к проблемам окружающей среды.
Если президент США Дональд Трамп осуществит планы, описанные в его бюджетном проекте, бюджет "Агентства по охране окружающей среды" будет сокращен более чем на треть.
Как отмечает "Би-би-си", это первый в истории "Марш ученых", который в этом году также совпал с Днем Земли. Участники "Марша ученых" собираются повторить успех недавнего "Марша женщин", который привлек внимание средств информации по всему миру.
В Лондоне ученые прошли маршем от Музея науки к Парламентской площади. Акции также состоялись в Берлине, Австралии и Новой Зеландии, где тысячи людей вышли на марши в поддержку науки и против "альтернативных фактов", пренебрегающих научными достижениями.