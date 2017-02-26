Тысячи людей приняли участие в шествии, устроенном в центре Москвы в память оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года.

Заявленное число участников мероприятия - 30 тысяч человек. По оценкам московской полиции, в марше приняли участие до 5 тысяч человек, по оценкам организаторов шествия - 15 тысяч. Участники марша несли многочисленные плакаты и баннеры, критикующие политику Кремля и интервенцию России на Украине, против которой активно выступал Борис Немцов.

Как заявил один из лидеров движения "Солидарность", член оргкомитета марша Илья Яшин, участники акции требовали от властей довести до конца расследование убийства Немцова и привлечь к ответственности заказчиков убийства.

В шествии участвовали представители различных оппозиционных партий и движений, в том числе "Парнас", "Яблоко", "Солидарность", "Открытая Россия" и незарегистрированной Партии прогресса Алексея Навального.

Лидеру партии "Парнас" Михаилу Касьянову, возглавившему колонну, неизвестный плеснул в лицо зеленкой. Российские СМИ сообщают, что злоумышленник задержан полицией.

Согласованный столичной мэрией маршрут шествия не включал Большой Москворецкий мост, где произошло убийство Немцова. Марш прошел по прошлогоднему маршруту: от Пушкинской площади - по бульварам до Чистых прудов и оттуда на проспект Академика Сахарова.

Изначально оргкомитет предлагал в этом году провести марш от Славянской площади по набережным с выходом на Большой Москворецкий мост. Марш завершился на Тургеневской площади. После этого организаторы акции и некоторые из ее участников отправились на Москворецкий мост, к месту убийства Немцова, чтобы возложить цветы к импровизированному мемориалу.

Акции памяти Немцова состоялись также в Казани, Кирове, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Ульяновске и других городах.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, в паре сотен метров от Кремля. В прошлом году на марш памяти политика собралось, по различным оценкам, несколько десятков тысяч человек. Полиция при этом оценили число участников в 7,5 тысяч. Нарушений общественного порядка в ходе мероприятия зафиксировано не было.