По данным экспертов, за прошедшие два года 33 государства заявили о возвращении граждан, воевавших на территории Сирии и Ирака. Больше всего людей уехало из стран Центральной Азии (более 5000) и ЕС (около 5000). В страны Средней Азии вернулись лишь около 500 человек, в Россию — 400, а Европа держит рекорд по числу "возвращенцев" — 1200, информирует "Лента.ru".

Примерно треть из воевавших за ИГ боевиков из стран Евросоюза уже возвратились домой. "Часть из них останется преданными той форме насильственного джихада, который пропагандирует "Аль-Каида" и ИГ. И не секрет, что те, кто хочет продолжать борьбу, найдут способ это сделать", — утверждают эксперты.

Они указывают на то, что власти стран, как правило, отправляют возвращающихся джихадистов за решетку, чем лишь "откладывают проблему во времени", или пытаются повлиять на них с помощью программ реинтеграции, которые "крайне трудно разработать и реализовать" с успехом. Реинтеграция примкнувших к ИГ женщин с детьми представляет особую сложность информирует Deutsche Welle.

Несмотря на скорый крах "Исламского государства", сама группировка или похожие на нее другие организации сохранятся до тех пор, пока существуют условия, способствовавшие росту ИГ, предупреждают эксперты.

С 2014 года к ИГ примкнули около 40 тысяч иностранцев из 110 стран мира. Наибольшее число боевиков, по данным организации, прибыло из России (3417), Саудовской Аравии и Иордании (более 3000 из каждой из них), Туниса (2962), Франции (1920).

Благодаря действиям сил международной коалиции во главе с США и правительственных войск Сирии при поддержке России и Ирана группировка "ИГ" с 2014 года потеряла около 85 процентов территории. По данным Минобороны РФ, под контролем террористов осталось лишь 5% территории в Сирии.

Soufan Center в 2005 году создал Али Суфан, американец ливанского происхождения, бывший сотрудник ФБР, занимавшийся антитеррористическими расследованиями.