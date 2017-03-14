Сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Шри-Ланки у Африканского рога, заявляют в правительстве одной из сомалийских провинций. Если это сообщение подтвердится, это первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.

О захвате грузового судна у берегов Сомали сообщил агентству Ассошиэйтед пресс источник в администрации полуавтономной территории Пунтленд. По словам источника, судно было захвачено еще в понедельник группой из примерно 20 пиратов. Другой источник в администрации территории рассказал, что захваченное судно направилось к берегу.

Представитель военно-морских сил Евросоюза, которые проводят антипиратские рейды в этом регионе, заявил, что пока рано подтверждать причастность пиратов к иcчезновению судна. "Нам стало известно об этом вчера вечером, и сегодня рано утром в регион для разведки вылетел легкий самолет", — сказал он Би-би-си.

Представитель НКО по борьбе с пиратством Oceans Beyond Piracy также сообщил агентству Рейтер, что экипаж перед исчезновением сообщал, что за ним следуют две лодки.

В конце 2000-х- начале 2010-х годов сомалийские пираты провели серию захватов морских судов. В первом полугодии 2011 года атакам пиратов подверглись более 260 судов — главным образом в акватории Африканского Рога.

С тех пор, во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе, случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали значительно реже.