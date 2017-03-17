"Нет, таких сценариев каких-то писанных нет. Вы знаете, что идут разные дискуссии в общественном мнении, вы знаете настрой, который неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то письменных сценариев на этот счет нет. Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна сознательно отторгает от себя огромный регион", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков добавил, что обеспокоенность России касательно ситуации на востоке Украины "обусловлена тем, что трагические события происходят в непосредственной близости от нашей границы".

"Рассуждения в этом контексте не считаем возможными, Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина, пока, к сожалению, страна от этого далека", — заключил пресс-секретарь.

Песков сказал, что временная мера по признанию документов ЛНР и ДНР не является ошибочной и эта мера вынужденная.

"Прежде всего Москва руководствовалась гуманитарными соображениями, и то, как развивается ситуация, демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле", — заявил он, отвечая на вопрос, не пришло ли время отменить эту временную меру из-за негативных последствий в виде блокады регионов.

Песков добавил, что Украина "решительно и последовательно отторгает от себя свои регионы", обрекая граждан на проживание без социального и банковского обеспечения.

"Но это не значит, что эти миллионы людей должны существовать без какой-либо помощи, и в данном случае Россия не может оставить их без гуманитарной поддержки", — отметил он.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о возможности отмены признания документов ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента РФ также сказал, что в Кремле надеются на то, что рано или поздно в Киеве с уважением отнесутся к волеизъявлению крымчан и примут его итоги, "которые были, в свою очередь, вызваны известными событиями, которые имели место в Киеве и которые привели к возникновению серьезных угроз для этих миллионов крымчан".

Он заявил, что ни о каких "сделках" с США по Крыму в обмен на снятие санкций с России не может быть и речи, сообщает "Интерфакс". Так Песков ответил на вопрос, может ли Москва пойти с новой администрацией США на "сделку" по Крыму, в частности, согласиться на проведение повторного референдума (о воссоединении с Россией) в обмен на снятие санкций.