Свои исследования Хайяма начал в 2008 году, первоначально он намеревался выяснить, как увеличение популяции обезьян влияет на сельское хозяйство. В 2011 году, после аварии, он решил не прекращать исследования, чтобы понять, как на обезьян повлияла радиация.

Родившиеся после аварии обезьяны, выяснил исследователь, в среднем имели намного меньший вес и размеры. При этом помимо общих размеров тела, у обезьян также уменьшился средний размер мозга. Как напоминает ученый, сниженный вес и микроцефалия также были характерны для людей, родившихся в Хиросиме и Нагасаки после атомных бомбардировок.

Помимо этого, родившиеся после аварии обезьяны намного чаще страдают анемией (малокровием): у них обнаружено намного меньше белых и красных кровяных телец и гемоглобина, нежели у здоровых сородичей. За период с 2012 по 2017 годы уровень кровяных телец так и не пришел в норму, выяснил Хайяма.

"У этих обезьян есть прямая корреляция между количеством белых кровяных телец и концентрацией радиоактивного цезия в мышцах. Подобная ситуация наблюдалась у детей Чернобыля", — пояснил ученый.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Непосредственно при аварии жертв не было; власти полагают, что в течение двух лет от радиационного поражения могли умереть около полутора тысяч человек. Станция была официально закрыта в 2013 году, работы по устранению последствий аварии продолжаются до сих пор.