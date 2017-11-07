Не исключено, что они были убиты еще во время опасного путешествия из Африки, а до этого подверглись сексуальному насилию. В настоящее время в порту Салерно следователи допрашивают пятерых мигрантов — свидетелей возможного преступления.

В надувной лодке находились 64 человека, включая погибших нигериек в возрасте от 14 до 18 лет. И мертвых, и живых доставило на берег испанское военное судно "Кантабрия", патрулировавшее акваторию. Всего моряки подобрали по пути 375 мигрантов из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии, Судана, а также Ливии, сообщила La Repubblica. Среди спасенных оказались 90 женщин, в том числе восемь беременных, и 53 ребенка.

По данным правозащитной группы L'Abbraccio, торговцы людьми, организующие преступный бизнес по нелегальной переправке выходцев из Африки в Европу, получают около 6000 долларов за каждого пассажира. Из этой суммы 4000 "стоит" переброска несчастных через пустыню Сахара в Ливию. Многие подвергаются в пути насилию, избиениям и пыткам.

Как сообщила Международная организация по миграции, с начала этого года до 1 ноября в Южную Европу из Северной Африки прибыли 150 982 нелегала, примерно 75% — по Средиземному морю. Конечным пунктом их назначения была Италия. Остальные следовали в Грецию, Испанию или на Кипр.