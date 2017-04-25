Ночью 24 апреля возле здания посольства Литвы в Киеве на улице Бусловская взорвалась дымовая шашка, сообщает zn.ua. Ее остатки изъяли сотрудники украинских правоохранительных органов для проведения экспертизы, информирует сайт Национальной полиции в Киеве.

Киевская полиция сообщила, что инцидент произошел после полуночи, в здании диппредставительства никто не пострадал. Кроме того, неподалеку от литовского посольства в Киеве был найден корпус дымовой гранаты "Ф-1". Ущерба зданию причинено не было. Украинские правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

В МИД Литвы называют это происшествие провокацией. "Была дымовая шашка, ведется расследование. Мы считаем, что это провокация", — отметила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене агенству BNS.

Провокацию с дымовой гранатой у посольства Литвы в Киеве могла подстрекать Россия, заявил находящий в Вильнюсе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я не могу исключить, что это была преднамеренная провокация, которую подстрекала российская сторона. Мы не будем жалеть сил для того…, чтобы найти виновника и чтобы совершить правосудие. Мы также постараемся выяснить, как избегать подобных провокаций", — заявил Климкин журналистам на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Линкявичюс также назвал инцидент провокацией, но Россию не упоминал. "Сейчас ведется расследование, и мы доверяем украинским ведомствам, надеемся, что они должным образом обеспечат безопасность, как посольства, так и его работников", — сказал литовский министр.